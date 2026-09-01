ترامب يتوعد إيران بضربات "أقوى بكثير" إذا ردت على القصف الأميركي

حذّر الرئيس دونالد ترامب إيران من الرد على الضربات الأميركية الأخيرة، قائلا إنها ستواجه هجمات "أشد وأقوى بكثير".



وقال ترامب إن الهجمات الأميركية جاءت ردا على زرع إيران ألغاما في مضيق هرمز وإطلاقها صواريخ على قاعدة تستضيف قوات أميركية في الأردن، محذّرا من أنه "إذا ردّت دولة إيران الفاشلة على هذا الهجوم المبرر تماما، فستتعرض لضربة أخرى أشد وأقوى بكثير، لكن ذلك لن يكون الهجوم الأكبر على الإطلاق، إذ إن الهجوم الأكبر لا يزال مُرتقبا، وحين ينتهي، لن يتبقى سوى القليل جدا من الجمهورية الإسلامية الإيرانية!".