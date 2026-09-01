ماكرون: فرنسا تدعم إقرار عقوبات جديدة على روسيا بعد المسيّرة على مطار لايبزيغ

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء أن فرنسا "تؤيد فرض عقوبات أوروبية جديدة على روسيا"، معربا عن "تضامنه الكامل مع ألمانيا" التي اتهمت موسكو رسميا بإرسال طائرة مسيّرة مفخخة إلى مطار لايبزيغ أوائل الشهر الفائت.



وشدد الرئيس الفرنسي في منشور عبر منصة "إكس" على أن "هذه الهجمات الهجينة تتزايد في أوروبا ولا يمكن أن تمر من دون رد"، وذلك في ظل شبهات حول تورط الكرملين في الحادثة التي وقعت في مركز عسكري حيوي لكل من القوات المسلحة الألمانية وحلف شمال الأطلسي.



ومن بين التدابير الانتقامية التي نوقشت الثلاثاء، تعتزم برلين اقتراح إضافة مزيد من المواطنين الروس إلى قوائم العقوبات الأوروبية.