السفير الروسي يقول إن العقوبات الألمانية على خلفية حادثة المسيّرة ستكون لها "تبعات"

أعلن السفير الروسي في ألمانيا الثلاثاء أن التدابير التي أعلنتها برلين ضد روسيا على خلفية "هجوم هجين" مفترض على مطار لايبزيغ ستكون لها "تبعات".



وقال سيرغي نيتشايف في بيان نُشر على قناة السفارة على تلغرام إن اتهام برلين لموسكو بالوقوف وراء حادثة المسيّرة "لا أساس له، وسخيف، ومنافٍ للمنطق"، مضيفا أن العقوبات تمثل "تصعيدا غير مسبوق في العلاقات الروسية الألمانية، ولن تمر دون تبعات".