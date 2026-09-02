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الخزانة الأميركية تُصدر عملة معدنية من فئة دولار واحد تحمل صورة ترامب
أخبار دولية
2026-09-02 | 12:39
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الخزانة الأميركية تُصدر عملة معدنية من فئة دولار واحد تحمل صورة ترامب
أصدرت وزارة الخزانة الأميركية عملات معدنية من فئة دولار واحد تحمل صورة دونالد ترامب، في إطار حملة يقودها الرئيس لوضع بصمته على المؤسسات الوطنية.
وسُكّت العملات لمناسبة الذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة.
وطُرح شريط يحتوي على 25 قطعة من فئة الدولار الواحد للبيع بسعر 61 دولارا، أي بزيادة قدرها 144% عن قيمتها، فيما عُرضت حقيبة تضم 100 قطعة بسعر 154,50 دولارا.
وفيما لم يكن واضحا لدى إعلان وزارة الخزانة عن الخطة، ما إذا كانت العملات ستتمتع بقيمة نقدية أم ستكون تذكارية فقط، لكن دار السك الأميركية أوضحت الأربعاء أن العملات ستكون قيد التدوال.
ويخالف إصدار عملة تحمل صورة ترامب وتتمتع بقيمة نقدية قانونا اتحاديا ينص على عدم جواز ظهور أي رئيس أميركي على قيد الحياة على العملة الأميركية.
وخلال ولايته الثانية، تحدى ترامب مرارا الأعراف والطعون القانونية في إطار مساعيه لإعادة تشكيل المؤسسات الأميركية، إذ أطلق اسمه على مركز كينيدي للفنون، وهدم الجناح الشرقي للبيت الأبيض لإفساح المجال أمام إنشاء قاعة حفلات جديدة، إلى جانب خطوات أخرى.
وتحمل العملة الجديدة صورة ترامب على أحد وجهيها، إلى جانب عبارتي "ليبرتي" و"إن غاد وي تراست"، كما تتضمّن التاريخين 1776-2026 لمناسبة مرور 250 عاما على استقلال الولايات المتحدة.
أما الوجه الآخر فيحمل نسخة من الختم الرئاسي الأميركي، ويظهر نسرا قابضا على سهام وغصن زيتون وتتوسطه درع تحمل الرقم 250.
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