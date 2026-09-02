اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب إعادة تسمية مضيق هرمز بـ"مضيق ترامب"، رغم أن الممر المائي الحيوي لا يزال موضع نزاع في ظل الحرب مع إيران.وقال ترامب عبر منصته تروث سوشال "بما أنه بات الآن تحت سيطرة الولايات المتحدة، هل ينبغي أن نغيّر اسم مضيق هرمز إلى مضيق ترامب؟؟؟ على غرار أميركا نفسها، سيكون +أكثر إثارة+ من أي وقت مضى!".