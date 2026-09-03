مادورو حث قاضيًا أميركيًا على إسقاط التهم الجنائية الموجهة إليه المتعلقة بتهريب المخدرات

حث الرئيس الفنزويليّ المخلوع نيكولاس مادورو قاضيًا أميركيًا على إسقاط التهم الجنائية الموجهة إليه المتعلقة بتهريب المخدرات.

وقال إنه ينبغي أن يكون متمتعًا بالحصانة من الملاحقة القضائية بصفته رئيسًا لدولة ذات سيادة.

وشكلت هذه التهم، المرفوعة أمام محكمة مانهاتن الاتحادية، الأساس لعملية الثالث من كانون الثاني حين داهم الجيش الأميركيّ كراكاس واعتقل مادورو الذي نفى التهم. ومن المقرر أن تبدأ محاكمته في أول حزيران 2027 إذا باءت محاولته لإسقاط الدعوى بالفشل.

وأشار خبراء قانون لرويترز إلى أنّ مادورو يواجه معركة شاقة إذ إن واشنطن لم تعترف بمادورو رئيسا لفنزويلا منذ عام 2019، وتميل المحاكم الأميركية عادة إلى الأخذ بموقف الرئيس وإدارته في النزاعات المتعلقة بتحديد الشخص المعترف به زعيما لدولة أجنبية.