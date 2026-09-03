اقترح الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب إعادة تسمية مضيق هرمز بـ"مضيق ترامب"، ثم ما لبث أن لمّح بعدها بساعات إلى أنه لم يكن جادّا إزاء الطرح، فيما لا يزال الممر المائي الحيوي موضع نزاع في ظل الحرب مع إيران.

وقال ترامب عبر منصته تروث سوشال: "بما أنه بات الآن تحت سيطرة الولايات المتحدة، هل ينبغي أن نغيّر اسم مضيق هرمز إلى مضيق ترامب على غرار أميركا نفسها، سيكون +أكثر إثارة+ من أي وقت مضى!".

ولاحقا، نشر البيت الأبيض خريطة للخليج على وسائل التواصل الاجتماعيّ، أُطلق فيها على الممر المائي اسم "مضيق ترامب"، معلقا بالقول "الاسم يبدو جميلًا".