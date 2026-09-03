الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
البقاع
31
o
الجنوب
30
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
البقاع
31
o
الجنوب
30
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الاستخبارات الدنماركية تحذر من خطط تخريب روسية
أخبار دولية
2026-09-03 | 06:45
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الاستخبارات الدنماركية تحذر من خطط تخريب روسية
أفادت أجهزة الاستخبارات الدنماركية في بيان تلقته وكالة فرانس برس بأن روسيا تعمل بشكل "نشط" على التحضير لعمليات تخريب ضد الدنمارك، ولا سيما قطاع الصناعات الدفاعية فيها.
وجاء في البيان أن "أجهزة الاستخبارات الروسية تعد بشكل نشط لعميات تخريب تستهدف الصناعة الدفاعية في الدنمارك.
وأوضح أن أجهزة الأمن الروسية تجند "مواطنين دنماركيين عاديين" على شبكات التواصل الاجتماعي، تكلفهم التقاط صور يمكن استخدامها للتخطيط لأعمال تخريب.
وقال رئيس قسم مكافحة التجسس في جهاز الأمن والاستخبارات الدنماركي إميل غرايسهولم في مقابلة مع صحيفة بيرلينغسكه "نحن نتحدث عن الأساليب، إذ أن هذه العمليات لا تبدو بالضرورة شبيهة بمشاهد افلام التجسس".
ورأت الأجهزة الدنماركية أنه "من الأهمية بمكان أن تتخذ الصناعات الدفاعية بمجملها التدابير الأمنية اللازمة لحماية نفسها".
وأضافت أن "العديد من أطراف القطاع باشروا العمل بشكل نشط بهذا المنحى".
أخبار دولية
الدنماركية
تخريب
روسية
التالي
مقتل 13 عنصرا من القوات الحكومية اليمنية في اشتباكات مع الحوثيين
بوتين: هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب في أوكرانيا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-08-19
الحكومة اليمنية تحذر من خطط للحوثيين للسيطرة على ساحل باب المندب
أخبار دولية
2026-08-19
الحكومة اليمنية تحذر من خطط للحوثيين للسيطرة على ساحل باب المندب
0
آخر الأخبار
2026-07-01
الاستخبارات العسكرية الأوكرانية: استهداف مرابض الطائرات العسكرية الروسية في قاعدة ساكي في شبه جزيرة القرم
آخر الأخبار
2026-07-01
الاستخبارات العسكرية الأوكرانية: استهداف مرابض الطائرات العسكرية الروسية في قاعدة ساكي في شبه جزيرة القرم
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-08-29
الارصاد تحذر من امطار غزيرة والضاحية تحذر من تساقطات في المباني
تقارير نشرة الاخبار
2026-08-29
الارصاد تحذر من امطار غزيرة والضاحية تحذر من تساقطات في المباني
0
أخبار دولية
2026-08-23
زيلينسكي يشدّد مجددا على أن أوكرانيا غير ضالعة في تخريب نورد ستريم
أخبار دولية
2026-08-23
زيلينسكي يشدّد مجددا على أن أوكرانيا غير ضالعة في تخريب نورد ستريم
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
09:16
إسرائيل تحذر من "خطوات تصعيدية" إيرانية جراء الضغط الاقتصادي الأميركي
أخبار دولية
09:16
إسرائيل تحذر من "خطوات تصعيدية" إيرانية جراء الضغط الاقتصادي الأميركي
0
أخبار دولية
09:15
الحرس الثوري يتوعد بالثأر بعد هجوم نسبته طهران لواشنطن على حفل زفاف في جنوب إيران
أخبار دولية
09:15
الحرس الثوري يتوعد بالثأر بعد هجوم نسبته طهران لواشنطن على حفل زفاف في جنوب إيران
0
أخبار دولية
08:27
مقتل ستة عناصر من البحرية الإيرانية في هجمات أميركية الثلاثاء
أخبار دولية
08:27
مقتل ستة عناصر من البحرية الإيرانية في هجمات أميركية الثلاثاء
0
أخبار دولية
08:24
استهداف مجمع يضم شركات تصنيع أسلحة بعبوات حارقة في ألمانيا
أخبار دولية
08:24
استهداف مجمع يضم شركات تصنيع أسلحة بعبوات حارقة في ألمانيا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2026-02-08
ألين خلف تسرق الأضواء بإطلالة جلدية عصرية في أحدث ظهور لها (صور)
فنّ
2026-02-08
ألين خلف تسرق الأضواء بإطلالة جلدية عصرية في أحدث ظهور لها (صور)
0
أخبار دولية
2026-01-16
مبعوث: واشنطن تقف إلى جانب الشعب الإيراني وكل الخيارات مطروحة
أخبار دولية
2026-01-16
مبعوث: واشنطن تقف إلى جانب الشعب الإيراني وكل الخيارات مطروحة
0
أخبار دولية
2026-08-03
متحدث باسم مكتب نتنياهو: إسرائيل أبلغت واشنطن بـ"مخاوفها" بشأن خطة غزة
أخبار دولية
2026-08-03
متحدث باسم مكتب نتنياهو: إسرائيل أبلغت واشنطن بـ"مخاوفها" بشأن خطة غزة
0
آخر الأخبار
2026-04-27
الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الإسرائيلي يمشط بالأسلحة الرشاشة باتجاه أطراف بلدة البياضة وينفذ تفجيرا في بلدة رب ثلاثين
آخر الأخبار
2026-04-27
الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الإسرائيلي يمشط بالأسلحة الرشاشة باتجاه أطراف بلدة البياضة وينفذ تفجيرا في بلدة رب ثلاثين
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:51
اسرائيل تسلم الاسير اللبناني مالك كمال غازي... اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
07:51
اسرائيل تسلم الاسير اللبناني مالك كمال غازي... اليكم التفاصيل
0
أخبار دولية
06:18
بوتين: هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب في أوكرانيا
أخبار دولية
06:18
بوتين: هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب في أوكرانيا
0
أخبار لبنان
04:19
المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان: التحضيرات بدأت لانطلاق عملية الإقراض
أخبار لبنان
04:19
المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان: التحضيرات بدأت لانطلاق عملية الإقراض
0
عالم الطبخ
14:15
سباغيتي بولونيز بطريقة جديدة... مع دبس الرمان! (فيديو)
عالم الطبخ
14:15
سباغيتي بولونيز بطريقة جديدة... مع دبس الرمان! (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
كاميرات ورادارات… رقابةٌ على الورق؟
تقارير نشرة الاخبار
13:45
كاميرات ورادارات… رقابةٌ على الورق؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
"نخجل مما يفعله شعبنا"… شهادات إسرائيلية عمّا يتعرّض له الفلسطينيون في الضفة الغربية
تقارير نشرة الاخبار
13:43
"نخجل مما يفعله شعبنا"… شهادات إسرائيلية عمّا يتعرّض له الفلسطينيون في الضفة الغربية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
اسرائيل تقصدت تدمير التعليم في لبنان... الارقام تشهد ولبنان ينبُذُ الجَهل
تقارير نشرة الاخبار
13:41
اسرائيل تقصدت تدمير التعليم في لبنان... الارقام تشهد ولبنان ينبُذُ الجَهل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
غاز الطبخ في قلب تحولات أسواق الطاقة العالمية
تقارير نشرة الاخبار
13:38
غاز الطبخ في قلب تحولات أسواق الطاقة العالمية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
ما مدى إمكانية عقد جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان واسرائيل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:22
ما مدى إمكانية عقد جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان واسرائيل؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
04:25
رئيس الجمهورية:لبنان يرحب باي دولة شقيقة او صديقة ترغب في استكمال ما تقوم به اليونيفيل
أخبار لبنان
04:25
رئيس الجمهورية:لبنان يرحب باي دولة شقيقة او صديقة ترغب في استكمال ما تقوم به اليونيفيل
2
فنّ
14:08
بكلمات رومانسية وصور مميزة... نانسي عجرم تحتفل بذكرى زواجها من فادي الهاشم (صور)
فنّ
14:08
بكلمات رومانسية وصور مميزة... نانسي عجرم تحتفل بذكرى زواجها من فادي الهاشم (صور)
3
فنّ
13:54
بأجواء صيفية عفوية... إليسا في فيديو عفوي على الشاطئ (فيديو)
فنّ
13:54
بأجواء صيفية عفوية... إليسا في فيديو عفوي على الشاطئ (فيديو)
4
أخبار لبنان
13:55
"حزب الله" نفى اي علاقة له بخلية أمنية
أخبار لبنان
13:55
"حزب الله" نفى اي علاقة له بخلية أمنية
5
صحف اليوم
00:08
تفكيك شبكة نقل مقاتلين تضم سوريين ولبنانيَين (الأنباء الإلكترونية)
صحف اليوم
00:08
تفكيك شبكة نقل مقاتلين تضم سوريين ولبنانيَين (الأنباء الإلكترونية)
6
فنّ
13:35
لبداية مرحلة جديدة... نجمة عالمية تتخلى عن اسم عائلتها!
فنّ
13:35
لبداية مرحلة جديدة... نجمة عالمية تتخلى عن اسم عائلتها!
7
تقارير نشرة الاخبار
13:45
كاميرات ورادارات… رقابةٌ على الورق؟
تقارير نشرة الاخبار
13:45
كاميرات ورادارات… رقابةٌ على الورق؟
8
أخبار دولية
23:59
وزير الدفاع الإسرائيليّ: مستعدون للرد بقوة كبيرة على أيّ هجوم قد تشنّه إيران علينا
أخبار دولية
23:59
وزير الدفاع الإسرائيليّ: مستعدون للرد بقوة كبيرة على أيّ هجوم قد تشنّه إيران علينا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More