الاستخبارات الدنماركية تحذر من خطط تخريب روسية

أفادت أجهزة الاستخبارات الدنماركية في بيان تلقته وكالة فرانس برس بأن روسيا تعمل بشكل "نشط" على التحضير لعمليات تخريب ضد الدنمارك، ولا سيما قطاع الصناعات الدفاعية فيها.وجاء في البيان أن "أجهزة الاستخبارات الروسية تعد بشكل نشط لعميات تخريب تستهدف الصناعة الدفاعية في الدنمارك.وأوضح أن أجهزة الأمن الروسية تجند "مواطنين دنماركيين عاديين" على شبكات التواصل الاجتماعي، تكلفهم التقاط صور يمكن استخدامها للتخطيط لأعمال تخريب.وقال رئيس قسم مكافحة التجسس في جهاز الأمن والاستخبارات الدنماركي إميل غرايسهولم في مقابلة مع صحيفة بيرلينغسكه "نحن نتحدث عن الأساليب، إذ أن هذه العمليات لا تبدو بالضرورة شبيهة بمشاهد افلام التجسس".ورأت الأجهزة الدنماركية أنه "من الأهمية بمكان أن تتخذ الصناعات الدفاعية بمجملها التدابير الأمنية اللازمة لحماية نفسها".وأضافت أن "العديد من أطراف القطاع باشروا العمل بشكل نشط بهذا المنحى".