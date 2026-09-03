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مقتل 13 عنصرا من القوات الحكومية اليمنية في اشتباكات مع الحوثيين
أخبار دولية
2026-09-03 | 08:08
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مقتل 13 عنصرا من القوات الحكومية اليمنية في اشتباكات مع الحوثيين
قُتل 13 عنصرا من القوات الحكومية اليمنية في اشتباكات مع الحوثيين، بحسب ما أفاد مسؤول عسكري وكالة فرانس برس، متهما المتمردين بشن هجوم للسيطرة على المناطق المتاخمة لمضيق باب المندب.
وقال المسؤول العسكري طالبا عدم كشف هويته "قتل 13 عسكريا بينهم ضابطان وجُرح عدد آخر من القوات الحكومية في حصيلة أولية".
وأفاد مصدر عسكري آخر بأن معظمهم قُتلوا في مواجهات بين مدينة المخا الساحلية ومدينة تعز الواقعة في الداخل، بينما قُتل الآخرون في اشتباكات قرب ساحل البحر الأحمر.
أخبار دولية
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