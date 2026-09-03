نتنياهو: إسقاط الجمهورية الإسلامية في إيران "في المتناول"

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ان إسقاط الجمهورية الإسلامية في إيران هو "في المتناول"، معتبرا أنها باتت أضعف من أي وقت مضى في ظل الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة والدولة العبرية عليها.



وأعرب نتنياهو في خلال فعالية مع قادة عسكريين "عن قناعتي بأننا نستطيع إزالة هذا التهديد مرة واحدة وإلى الأبد، أي إسقاط هذا النظام. هذه هي المهمة المركزية التي لا تزال تنتظرنا، لكنها قريبة. ليست مستحيلة. هي في المتناول".



وأضاف: "النظام يترنح حاليا. هو أضعف من أي وقت مضى، ويقاتل من أجل البقاء".