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دمشق بدأت تدمير أسلحة كيميائية تعود إلى عهد الأسد
أخبار دولية
2026-09-03 | 12:09
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دمشق بدأت تدمير أسلحة كيميائية تعود إلى عهد الأسد
أبلغت سوريا مجلس الأمن الدولي بأنها بدأت عملية تدمير المواد الكيميائية التي تعود الى حقبة الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وقال مندوب دمشق لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي: "هذه هي عملية التدمير الأولى منذ تحررنا من النظام السابق".
وأضاف: "هي أيضا الأولى من نوعها لتدمير مواد كيميائية على الأراضي السورية منذ أكثر من عقد".
وتابع: "هدفنا حماية الشعب السوري لئلا تقع هذه الأسلحة في الأيدي الخاطئة"، معتبرا أن سوريا توفر أيضا من خلال ذلك "حماية للعالم والمنطقة... كل موقع يتم تأمينه، وكل ذخيرة يتم تحديدها، لا ترفع الخطر عن سوريا فحسب، بل عن العالم كله".
أخبار دولية
تدمير
أسلحة
كيميائية
الأسد
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