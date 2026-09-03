إسرائيل تختبر قبيل الانتخابات صبر الغرب حيال الأوضاع في الضفة الغربية

توترت علاقات إسرائيل مع العديد من حلفائها الغربيين بسبب الحرب في غزة، لكن تدهور الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة يسبب تراجعا إضافيا قبل انتخابات تشرين الأول التي يتوقع أن يواجه فيها بنيامين نتانياهو منافسة محتدمة.



وفي وقت تمضي حكومة نتانياهو اليمينية قدما في انشاء المستوطنات وتوسيعها، رغم عدم شرعيتها بموجب القانون الدولي، تثير هجمات المستوطنين على الفلسطينيين، والتي أصبحت شبه يومية، تنديدا دوليا.



ورغم توقع العديد من المراقبين بأن تكون الدول الغربية حذرة في ردود أفعالها قبيل الانتخابات، أعلن وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند الثلاثاء عن تعديل جوهري حيال أعمال البناء الإسرائيلية في الضفة الغربية، متعهدا بوضع "مجموعة شاملة من التدابير" في الأسابيع المقبلة.



وعقب ذلك، حضّ وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الاتحاد الأوروبي على حظر التجارة مع المستوطنات، واصفا تصاعد العنف في الضفة الغربية بأنه "إهانة غير مقبولة لكرامة الشعب الفلسطيني".



وصرّح دبلوماسي أوروبي مقيم في تل أبيب لفرانس برس بأن اتخاذ تدابير ضد إسرائيل كان "أمرا لا يمكن تصوره على الإطلاق" قبل أربعة أعوام فقط.



وقال طالبا عدم كشف هويته "من الواضح أن الوضع قد تغير مع مرور الوقت".



أضاف "نحن نشعر بقلق بالغ إزاء الضفة الغربية"، متابعا "يبدو أن عنف المستوطنين هناك بلغ مستوى هائلا وغير مسبوق. ولا يبدو أن السلطات تأخذ بذل الجهود للتعامل مع هذا الأمر، على محمل الجد كما نرغب".



وشدد دبلوماسي أوروبي آخر مقيم في القدس على وجود إرادة سياسية للحفاظ على حل الدولتين، في وقت يُنطر إلى إسرائيل على أنها قد تجاوزت معظم الخطوط الحمر، ما يجعل قيام دولة فلسطينية أمرا غير قابل للتحقق.



وأضاف لفرانس برس "بدون إعلان صريح يقول +نحن نضم الضفة الغربية+، لا أعرف ما هي الخطوط الحمر المتبقية".