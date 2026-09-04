سيول تدرس "المساهمة" في تأمين الملاحة في مضيق هرمز

أعلنت الرئاسة الكورية الجنوبية أن سيول تدرس تقديم "مساهمة" لتأمين الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي الذي يشهد توترا متزايدا منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.



وقال متحدث باسم الرئاسة في مكتب الرئاسة لوسائل إعلام إن أي "مساهمات تتعلق بمضيق هرمز يمكن إدارتها ضمن حدود لا تمس الجاهزية العسكرية لكوريا الجنوبية في مواجهة التهديدات التي تتعرض لها" مشيرة إلى أن هذه المسألة ما زالت قيد الدرس.



وأكدت قناة "جاي تي بي سي" التلفزيونية الكورية الجنوبية الخميس أن الحكومة مستعدة لنشر موارد عسكرية في مضيق هرمز، إلا أن وزارتَي الدفاع والخارجية أشارتا لاحقا إلى أنه لم يُتخذ أي قرار بهذا الشأن.

