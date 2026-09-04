وزيرة: فرنسا سجلت 7000 وفاة إضافية خلال موجات الحر حتى أواخر تموز

أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية ستيفاني ريست ان البلاد سجلت حوالي سبعة آلاف وفاة إضافية خلال موجات الحر الشديدة هذا الصيف حتى أواخر تموز.

وأضافت ريست أن البيانات النهائية ستكون متاحة في الأسابيع المقبلة.



وقدرت السلطات الصحية في البلاد أن عدد الوفيات بلغ 5764 بين 17 حزيران والثاني من تموز، وهو ما يفوق المعدلات المعتادة.