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انتشال عاملين على قيد الحياة من نفق في النيبال بعد أكثر من أسبوع على الفيضانات
أخبار دولية
2026-09-04 | 04:43
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انتشال عاملين على قيد الحياة من نفق في النيبال بعد أكثر من أسبوع على الفيضانات
انتشلت فرق الإنقاذ عاملين على قيد الحياة كانا محاصرين في نفق طمرته الوحول والركام في شمال النيبال بعد أكثر من أسبوع على الفيضانات التي اجتاحت المنطقة في 26 آب.
وبحسب صور نشرتها وزارة الطاقة، أُخرج أحد الناجيين من النفق على حمّالة ينقلها عدد من عناصر الإنقاذ، وبدا في كامل وعيه ويضم يديه في وضعية صلاة.
أما الناجي الآخر الذي كان الطين يغطي وجهه وجسده، فساعده عناصر الإنقاذ على الوقوف، قبل ان يلوّح لهم بيده.
وقال وزير الطاقة بيراج بهاكتا شريستا عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "ما دامت هناك حياة، فهناك أمل!"، مضيفا ان "عمليات الإنقاذ مستمرة... فلنواصل جميعا جهودنا وصلواتنا، لم نفقد الأمل".
والناجيان اللذان تم التعرف عليهما على أنهما سانجاي شاه وكبير ماهارجان، هما أول عاملين يتم انتشالهما على قيد الحياة من نفق موقع بناء سد تريشولي-3، حيث حاصرت الوحول عند وقوع الفيضان حوالى مئة شخص بحسب تقديرات السلطات.
وأسفر جدار المياه والجليد والحطام الذي اجتاح عدة وديان في المنطقة على الحدود بين النيبال والصين عن مقتل ما لا يقل عن 1280 شخص وفقدان أكثر من 5600، بحسب آخر أرقام رسمية.
أخبار دولية
عاملين
الحياة
النيبال
أسبوع
الفيضانات
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