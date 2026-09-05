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ترامب: الحرب مع إيران هي أمر بسيط بالنسبة إلى الولايات المتحدة
أخبار دولية
2026-09-05 | 00:32
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ترامب: الحرب مع إيران هي أمر بسيط بالنسبة إلى الولايات المتحدة
اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الحرب مع إيران هي أمر بسيط بالنسبة إلى الولايات المتحدة، وذلك غداة تصريح نائبه جاي دي فانس بأن هذا النزاع ليس "حربا" من منظار واشنطن.
وردا على سؤال بشأن موقف فانس، قال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض: "كثيرون لا يسمّونها حربا. أنا أسميها نزاعا عسكريا لأنها أمر بسيط بالنسبة إلينا".
ومع اقتراب الانتخابات التشريعية النصفية في الولايات المتحدة المرتقبة في تشرين الثاني، تسعى الإدارة الأميركية إلى الحدّ من التداعيات الاقتصادية للحرب التي دخلت شهرها السابع في ظلّ تعطيل طهران الملاحة البحرية في مضيق هرمز الاستراتيجي.
وقال ترامب إن الولايات المتحدة تشنّ "ضربات متقطعة... لكننا لا نقاتل راهنا".
وأكّد مجددا أن الولايات المتحدة سيطرت فعلا على مضيق هرمز وقصمت ظهر القوّات الإيرانية.
وقال ترامب: "ما فعلناه كان مذهلا. فقد سيطرنا على فنزويلا وسيطرنا عموما على إيران".
وردّا على تعليق بشأن اعتباره الحرب على إيران "أمرا بسيطا" في حين قضى فيها 19 جنديا أميركيا، أجرى ترامب ساخطا مقارنة بين الحرب على إيران وحرب الولايات المتحدة مثلا في فيتنام أو أفغانستان التي امتدّت على سنوات عدّة.
وقال: "سمّوها ما شئتم، فهذا ليس بالأمر المهمّ. المهمّ هو أننا حقّقنا نجاحا كبيرا. ومنعنا إيران من حيازة السلاح النووي".
وأدلى الرئيس الأميركي بهذه التصريحات خلال مراسم توقيع مرسومين حول معالجة لحوم البقر محاطا بمربّي مواش تمّت دعوتهم للحدث.
أخبار دولية
ترامب
الحرب
إيران
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