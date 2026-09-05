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ترامب سيستخدم الطائرة المقدمة من قطر في زيارته لايرلندا قبل خضوعها لتحسينات أمنية
أخبار دولية
2026-09-05 | 00:41
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ترامب سيستخدم الطائرة المقدمة من قطر في زيارته لايرلندا قبل خضوعها لتحسينات أمنية
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيستخدم الطائرة الرئاسية التي قدمتها قطر في زيارته لإيرلندا الأسبوع المقبل قبل خضوعها في تشرين الأول لتعديلات أمنية، بعدما تجنّب سرا استخدامها أثناء مغادرته أنقرة في تموز بسبب تهديد أمني.
وفي تصريحات للصحافيين من المكتب البيضاوي، أكّد الرئيس الأميركي أنه ينوي استخدام الطائرة التي قدّمتها له الأسرة الحاكمة في قطر، خلال زيارته إيرلندا الأسبوع المقبل، بالرغم من المخاوف الأمنية المحيطة بها.
وردّا على سؤال حول إذا ما كانت الطائرة ستخضع لتحسينات أمنية إضافية كما سبق له أن أعلن في تموز، قال: "سيستغرق الأمر نحو 60 يوما، وسيتم إرسالها في تشرين الأول ليتم تجهيزها بالكامل".
وكان ترامب قد قال في 19 تموز إن تعديل الطائرة سيستغرق حوالى شهر.
ويجري الرئيس الأميركي زيارة قصيرة إلى دبلن الأسبوع المقبل ثم إلى ميدان غولف تابع لعائلته في شرق إيرلندا بمناسبة بطولة الغولف المفتوحة.
ورفض البيت الأبيض التعليق على التحسينات المرتقبة للطائرة.
وقال مسؤول رفيع لوكالة فرانس برس: "نحافظ على نهج ثابت لضمان معايير الأمن والسلامة وقدرات موثوقة لرئيس الولايات المتحدة ونعدّل هذه القدرات بوتيرة منتظمة وفق مقتضى الحال للإبقاء على هذا النهج". وأضاف: "هي أعظم طائرة رئاسية تمّ تشييدها".
في آب، كشفت وسائل إعلام أميركية أن ترامب غادر تركيا بعد قمة حلف شمال الأطلسي مطلع الشهر السابق، بطائرة غير الطائرة الرئاسية، بسبب بلاغات إسرائيلية عن تهديدات إيرانية في ظل الحرب في الشرق الأوسط.
وأفادت بأنه صعد سلم الطائرة الرئاسية أمام كاميرات وسائل الإعلام، قبل أن يُنقل منها سرا إلى إحدى شاحنات التموين، ومن الأخيرة إلى طائرة رسمية أخرى أصغر حجما.
وأقلعت الطائرة من دون ترامب وعلى متنها صحافيين ومعاونين رئاسيين.
وعند الوصول إلى قاعدة جوية في بريطانيا، أعيد نقل ترامب سرا كذلك إلى الطائرة الرئاسية، ونزل منها أمام الإعلام، ليبدو الأمر وكأنه كان على متنها طوال الرحلة من أنقرة.
وتجنب ترامب خلال تلك الرحلة أساسا استخدام الطائرة المهداة من قطر، وهي من طراز بوينغ 747-8، وصعد بداية إلى الطائرة الرئاسية القديمة من الطراز نفسه باللونين الأزرق والأبيض. وأرسلت الطائرة القطرية بداية إلى القاعدة الجوية في بريطانيا، واستقلها ترامب في طريق العودة من المملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة.
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" أوردت قبل أسابيع أن طائرة "إير فورس وان" المهداة من قطر، تفتقر إلى تدابير أمنية محددة، بما في ذلك أنظمة دفاع مضادة للصواريخ.
وقام ترامب بأول رحلة له على متن الطائرة الجديدة في الأول من تموز، لكن تساؤلات أثيرت بعد عودته على متن طائرة أقدم عقب حضوره قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة، قبل أن يتبيّن لاحقا أنه لم يكن فيها حتى.
أخبار دولية
ترامب
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