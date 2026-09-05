مقتل شخصين وإصابة العشرات في انفجار داخل قاعدة عسكرية في بوليفيا

قُتل شخصان وأصيب 59 على الأقل في انفجار وقع الجمعة داخل قاعدة عسكرية في غرب بوليفيا، وفق ما أعلنت الشرطة.



وأعلن المتحدث باسم الشرطة، روجر روكا، أن ألعابا نارية كانت مخزنة داخل القاعدة الواقعة في مدينة فياتشا في جنوب غرب لاباز، العاصمة الإدارية لبوليفيا، إلا أن سبب الانفجار لا يزال قيد التحقيق.



وكشف أن هناك سبعة أشخاص في عداد المفقودين.



وأظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي أن الانفجار الذي وقع في القاعدة بوسط المدينة، حطم نوافذ المنازل وأدى إلى تطاير الحطام، بينما ارتفع عمود كثيف من الدخان الأسود في السماء.



وهرع رجال الإطفاء إلى القاعدة عقب الانفجار الذي قال وزير الدفاع إرنستو جوستينيانو إنه وقع قرابة الساعة الثانية والنصف بعد الظهر (18,30 ت غ) في موقع كانت تُخزن فيه الألعاب النارية.