أربعة قتلى في غارة روسية على جنوب شرق أوكرانيا

أسفرت غارة جوية روسية عن مقتل أربعة أشخاص في جنوب شرق أوكرانيا، وفق ما أعلن رئيس السلطة العسكرية الإقليمية في دنيبروبيتروفسك، في ظل تبادل كثيف للهجمات الصاروخية بعيدة المدى والطائرات المسيّرة بين البلدين.



وأفاد أولكسندر غانزا، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دنيبروبيتروفسك، بأن الهجوم الذي وقع في مدينة كاميانسكي أسفر عن مقتل أربعة أشخاص.



وكشف أن خمسة آخرين أصيبوا، بينهم امرأة تبلغ 30 عاما ترقد في العناية المركزة.



وجاءت هذه الغارة رغم اقتراح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقفا لإطلاق النار مع روسيا خلال الزيارة المرتقبة للمبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر نهاية هذا الأسبوع.



وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن المبعوثين، وهما كبيرا مفاوضيه لإنهاء الحرب، يحملان مقترحا لكسر الجمود الدبلوماسي في أعنف صراع تشهده أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

