مصدران لرويترز: الولايات المتحدة والصين تستعدان لعقد محادثات بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي في أيلول

كشف مصدران مطلعان لرويترز أن الولايات المتحدة والصين تستعدان لمناقشة مخاطر سلامة الذكاء الاصطناعي خلال حوار مقرر في منتصف أيلول، وذلك في وقت تصل فيه قدرات الذكاء الاصطناعي سريعة التطور إلى نقطة تحول عالمية.



وذكر المصدران أن المحادثات ستكون أول مناقشات ثنائية رسمية مخصصة للذكاء الاصطناعي بين الولايات المتحدة والصين منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه لولاية ثانية، وسيقودها من الجانب الأميركي وزير الخزانة سكوت بيسنت.



ونشرت "رويترز" للمرة الأولى معلومات عن الموعد المبدئي للمحادثات في منتصف أيلول.



لكن مسؤولا في البيت الأبيض قال إنه "لا يوجد حاليا اجتماع متعلق بالذكاء الاصطناعي مقرر في منتصف أيلول".



ومن المقرر أن يلتقي ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ في 24 أيلول خلال قمة في واشنطن.



وقال أحد المصدرين إن الولايات المتحدة ترغب في بحث التعاون بشأن مراقبة الهجمات الإلكترونية التي يوجهها الذكاء الاصطناعي، وقد طرحت اقتراحا يطلب من مختبرات الذكاء الاصطناعي الأميركية والصينية أن "تراقب نفسها" وتتبادل المعلومات لمنع الهجمات الإلكترونية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.