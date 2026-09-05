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فيتش تبقي تصنيف قطر عند "AA" وترفع اسمها من قائمة المراقبة السلبية

أخبار دولية
2026-09-05 | 01:15
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فيتش تبقي تصنيف قطر عند &quot;AA&quot; وترفع اسمها من قائمة المراقبة السلبية
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فيتش تبقي تصنيف قطر عند "AA" وترفع اسمها من قائمة المراقبة السلبية

أزالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قطر من قائمة "المراقبة السلبية" وأبقت تصنيفها السيادي عند "AA"، مشيرة إلى تراجع المخاطر التي تهدد منشآت الغاز الطبيعي المسال منذ آذار.

لكن الوكالة أبقت النظرة المستقبلية لقطر عند "سلبية"، في ظل المخاطر المستمرة الناجمة عن تعطل صادرات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز.

أخبار دولية

فيتش

قطر

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