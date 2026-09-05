الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قاضية أميركية تمدد وقف مسعى ترامب لتقييد التصويت عبر البريد

أخبار دولية
2026-09-05 | 02:07
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قاضية أميركية تمدد وقف مسعى ترامب لتقييد التصويت عبر البريد
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
قاضية أميركية تمدد وقف مسعى ترامب لتقييد التصويت عبر البريد

مددت قاضية فدرالية قرارا بوقف تنفيذ الأمر التنفيذي للرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يقيّد استخدام بطاقات الاقتراع عبر البريد، في أحدث تطور لنزاع قانوني قبيل انتخابات التجديد النصفي المقررة في تشرين الثاني.
     
وأصدرت القاضية إنديرا تالواني قرارا تمهيديا يمنع هيئة البريد الأميركية من تنفيذ خطة يرى منتقدوها أنها ستُقيّد توزيع بطاقات الاقتراع عبر البريد. 
     
وكانت تالواني قد أصدرت في وقت سابق أمرا موقتا بتعليق تنفيذ خطة هيئة البريد، في دعوى رفعتها مجموعة من الولايات التي يحكمها ديموقراطيون. 
     
ورفعت هذه الولايات دعوى قضائية ضد الإدارة الأميركية استنادا إلى أن الدستور الأميركي يمنح الولايات، وليس الحكومة الفدرالية، سلطة واسعة على إدارة الانتخابات. 
     
وطعنت إدارة ترامب في قرار تالواني السابق أمام المحكمة العليا بهدف إلغائه، ومن المتوقع أن تكرر خطوتها مع القرار الأخير الصادر عن القاضية. 
     
وقالت تالواني إنه لا يوجد وقت كاف قبل انتخابات تشرين الثاني لتطبيق الإجراء الجديد، معتبرة أن ذلك يهدد "بحرمان ملايين المواطنين الأميركيين الراغبين في التصويت عبر البريد من حقهم في التصويت". 
     
وبدأت ولاية كارولاينا الشمالية بإرسال بطاقات الاقتراع عبر البريد الجمعة، وستحذو ولايات أخرى حذوها في الأيام المقبلة. 
     
وكان ترامب قد وقع في 31 آذار أمرا تنفيذيا يرمي إلى تقييد التصويت عبر البريد معتبرا أن ذلك عرضة لعمليات تزوير.
     
ويطلب المرسوم الرئاسي من سلطات الهجرة وهيئة الضمان الاجتماعي إعداد قائمة فدرالية بالناخبين المؤهلين للتصويت، ومن خدمة البريد عدم تسليم بطاقات الاقتراع إلا للأشخاص المسجلين في هذه القائمة.
     
وحذّر أحد المبلّغين عن المخالفات في هيئة البريد الأميركية هذا الأسبوع من أن ملايين الأميركيين قد لا يتلقون بطاقات الاقتراع عبر البريد، لأن الأنظمة التي تستخدمها الهيئة جرى إعدادها "بصورة متسرعة ومن دون عناية كافية".
     
ولطالما انتقد ترامب التصويت عبر البريد، لكنه استخدمه بنفسه مرارا بما في ذلك الشهر الماضي عندما صوّت عبر البريد في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في فلوريدا. 
     
وعلى مدى سنوات اعتبر ترامب أن التصويت عبر البريد عرضة للتزوير، وربط ذلك مرارا بما يقول إنها عمليات تزوير شابت نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
     
وتُظهر استطلاعات الرأي أن الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب قد يفقد سيطرته الضئيلة على الكونغرس في انتخابات تشرين الثاني، وخصوصا مجلس النواب. 
     
وفي حال فوز الديموقراطيين فقد لوّحوا بأنهم سيعرقلون أجندة ترامب بل وقد يسعون لعزله للمرة الثالثة.

أخبار دولية

قاضية أميركية

ترامب

التصويت

البريد

LBCI التالي
تقرير يكشف اختراق آلاف من وكلاء شركة "أوبن آيه آي" للذكاء الاصطناعي موقعا ألكترونيا ألمانيا
قناة بنما تقلص حركة عبور السفن بسبب ظاهرة "إل نينيو" المناخية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-09-04

إدارة ترامب تطلب مجددا من المحكمة العليا السماح لها بتقييد التصويت عبر البريد

LBCI
أخبار دولية
2026-08-06

ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يهدف لتقييد حق اكتساب الجنسية الأميركية بالولادة

LBCI
أخبار دولية
2026-08-17

ترامب: أميركا لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم مع إيران

LBCI
خبر عاجل
2026-08-17

ترامب يقول إن أميركا لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم مع إيران

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:10

دوي انفجارات في محيط جزيرة خارك الإيرانية

LBCI
أخبار دولية
02:13

تقرير يكشف اختراق آلاف من وكلاء شركة "أوبن آيه آي" للذكاء الاصطناعي موقعا ألكترونيا ألمانيا

LBCI
أخبار دولية
01:30

قناة بنما تقلص حركة عبور السفن بسبب ظاهرة "إل نينيو" المناخية

LBCI
أخبار دولية
01:17

مصدران لرويترز: الولايات المتحدة والصين تستعدان لعقد محادثات بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي في أيلول

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
03:06

مخزومي: سلّموا سلاحكم للدولة قبل أن نخسر لبنان... "لقد طفح الكيل"

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-31

وزير الصحة إفتتح برنامج "تمكين صيادلة المستشفيات" وأكد العمل على تحسين الجعالة من دون التأثير على السعر

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-05

القيادة المركزية الأميركية: قواتنا تسيطر على أجواء إيران من خلال عمليات الإقلاع من البحر

LBCI
أخبار دولية
2026-06-18

ماكرون يدعو نتنياهو إلى التحلي "بالمسؤولية والعقلانية" في ما يتعلق بلبنان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

لبنان تبلغ من سوريا فتح معبر العبودية في ٩ الجاري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

إسرائيل تُفرج عن ثلاثة لبنانيين وسوريَّين بعد أن اختطفتهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

إسرائيل تبحث عن رفات يهودٍ في لبنان..من هم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

الإعلان الرسمي لرالي لبنان الدولي ال ٤٨ المنتظر بين ١١ و ١٣ ايلول

LBCI
عالم الطبخ
13:43

سمكة حرّة مع صلصة الطحينة…نكهة لبنانية مميزة مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

كواليس الموركس دور

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

بنغازي تنهض… ومن قلب الحرب الليبية يولد المستقبل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

جديد ملف طيور المطار: لجنة للتنفيذ... ولماذا لا تُقفل المزارع والمسالخ فوراً؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

أنت صاحب مولّد؟ هذا التقرير لك... وللمواطن أيضاً!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
00:59

الأمم المتحدة تعدل خريطة العالم لتصبح أكثر واقعية

LBCI
أخبار لبنان
06:30

حركة المطار في آب الأكثر ارتفاعاً منذ بداية العام

LBCI
فنّ
13:36

وائل كفوري يكشف موعد طرح أغنيته الجديدة "قربت الشتوية"

LBCI
أخبار دولية
13:09

عملية عسكرية إسرائيلية "تُعلن إنهاءَ ملف علي الطاهر"

LBCI
أخبار لبنان
06:21

وزير الاقتصاد: ارتفاع سعر المازوت عالميًا بـ91% وهذا لا يبرر مخالفة التسعيرة الرسمية للمولدات والإجراءات ستصل الى مصادرة المولد

LBCI
اسرار
23:36

أسرار الصحف 5-9-2026

LBCI
خبر عاجل
14:27

معلومات الـLBCI: اثناء دخول دورية من اليونيفيل تتألف من آليتين عن طريق الخطأ على الغبيري حصل حادث تصادم بينها وبين سيارة مدنية ما استدعى تجمع المواطنين فيما مخابرات الجيش تعمل على تسهيل خروجهم من المنطقة

LBCI
أخبار دولية
02:13

تقرير يكشف اختراق آلاف من وكلاء شركة "أوبن آيه آي" للذكاء الاصطناعي موقعا ألكترونيا ألمانيا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More