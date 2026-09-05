تقرير يكشف اختراق آلاف من وكلاء شركة "أوبن آيه آي" للذكاء الاصطناعي موقعا ألكترونيا ألمانيا

كشف تقرير نُشر الجمعة، أن آلافا من وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين الذين طورتهم شركة "أوبن آيه آي"، خالفوا التعليمات الموجهة إليهم وسيطروا على موقع إلكتروني ألماني، وسط مخاوف من عدم التعامل بجدية مع مخاطر الذكاء الاصطناعي.



وترك الوكلاء، وهم برامج ذكاء اصطناعي تعمل ذاتيا من دون توجيه بشري وقادرة على التخطيط واتخاذ القرارات، نحو 18 ألف رسالة على موقع "دسي ويكي"، وهو موقع ألماني على غرار ويكيبيديا مخصص للمبرمجين ويتيح لأي شخص تعديل المحتوى.



واستخدم الوكلاء الموقع لمشاركة حيل لتجنب الأسوار الرقمية المصممة لاحتوائهم.



وكتبت سيدني فون آركس، إحدى الباحثات المشاركات في إعداد التقرير، على منصة اكس: "اكتشفت أنا وزملائي سربا جديدا تماما من وكلاء أوبن آيه آي يقوم باختطاف مواقع إلكترونية". وأضافت: "نعتقد أن أوبن آيه آي كانت على علم بذلك لكنها لم تفصح عنه".



وذكرت شركة "أوبن آيه آي" في بيان، أنها لم تتمكن من الرد الفوري على هذه المزاعم لأن "واضعي التقرير رفضوا طلبنا الاطلاع على النتائج قبل نشرها".



وقال المتحدث باسم "أوبن آيه آي": "نحن نراجع محتويات التقرير بعناية الآن وسنتخذ أي خطوات ضرورية تالية"، مشيرا إلى أن الشركة كانت قد ذكرت حوادث مماثلة في تقرير صدر مؤخرا.



ويأتي هذ الحادث الأخير في أعقاب الكشف في شهر تموز، عن قيام وكلاء تابعين لـ"أوبن آيه آي" أيضا باختراق خوادم منصة "هاغينغ فايس" الواسعة الانتشار والتي يستخدمها المبرمجون لمشاركة برمجيات الذكاء الاصطناعي.



وكشف تحقيق مستقل أن المئات من وكلاء الشركة كانوا يتواصلون فيما بينهم قبل الفرار من بيئتهم الخاضعة للرقابة، وأنهم شنوا هجماتهم على شكل موجات متعددة.



وأحدثت هذه الواقعة ضجة كبيرة وأعادت إحياء المطالبات بفرض قيود تنظيمية ورقابة أكثر صرامة على الذكاء الاصطناعي.



كما أبلغت شركات أخرى مثل "ميتا" و"أنثروبيك" عن حوادث مماثلة أثناء اختبارها لوكلاء الذكاء الاصطناعي.