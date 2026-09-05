دوي انفجارات في محيط جزيرة خارك الإيرانية

أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي "انفجارات عدة" قرب جزيرة خارك، الميناء النفطي الرئيسي في البلاد، على وقع تصعيد عسكري مع الولايات المتحدة.



وقالت وكالة أنباء فارس أن مراسلها أفاد بسماع دوي الانفجارات لكن لم يُرصَد أي دخان، بينما ذكرت وكالة "اس ان ان" المحلية (شبكة أخبار الطلبة) أن "ناقلة نفط إيرانية استُهدفت من جانب الولايات المتحدة" قرب الجزيرة.