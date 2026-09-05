زيلينسكي يندد باستهداف روسي لمطاري كييف قبل زيارة الموفدَين الأميركيَّين

ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بضربات روسية استهدفت مطاري العاصمة كييف ليل الجمعة السبت، معتبرا أنها محاولة لعرقلة زيارة موفدَي الرئيس الأميركي دونالد ترامب المرتقبة الأحد.



وقال زيلينسكي: "من الواضح أن هذه الضربات الروسية على المطارات تشكل ردا على المباحثات والتحضيرات المتصلة باحتمال زيارة الجانب الأميركي لأوكرانيا من طريق الجو وهبوطه في مطاري كييف أو بوريسبيل".