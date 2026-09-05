السفير الأميركي يحذر من "عواقب وخيمة" لعنف المستوطنين في الضفة الغربية: إسرائيل لا تخطط لتهجير قسري للفلسطينيين من غزة

حذر السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي من "عواقب وخيمة" للعنف الممارس من مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، وذلك خلال لقائه فلسطينيين أميركيين أفادوا بتعرضهم لهجمات من مستوطنين إسرائيليين.وقال هاكابي للصحافيين خلال زيارته بلدة ترمسعيا في الضفة الغربية المحتلة، التي تضم عددا كبيرا من حاملي الجنسية الأميركية: "رسالتنا واضحة: الجريمة جريمة، والإرهاب إرهاب. وعلى من يرتكب مثل هذه الأفعال أن يتوقع مواجهة عواقب وخيمة"، لكنه امتنع عن انتقاد إسرائيل.ورأى السفير الأميركي لدى إسرائيل أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية ضمان سلامة الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. وقال: "إحدى الرسائل التي نوجهها، وسنواصل توجيهها، مفادها أن لسكان هذه المجتمعات الحق في العيش بأمان، وأن من مسؤولية الحكومة السهر على تحقيق ذلك".من جهة أخرى، نفى السفير مايك هاكابي وجود خطة لتهجير قسري للفلسطينيين من قطاع غزة، بعدما طرح وزيران إسرائيليان أفكارا حول كيفية طرد مليوني نسمة من القطاع المدمر والمنكوب.وقال: "أؤكد لكم في شكل قاطع أن ليس هناك أي خطة لدى الإسرائيليين لتهجير قسري لسكان غزة".