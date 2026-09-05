القيادة المركزية الأميركية: استهدفنا 3 ناقلات نفط خام إيرانية

أعلنت القيادة المركزية الأميركية إن قواتها استهدفت اليوم السبت ثلاث ناقلات نفط خام إيرانية ردا على إطلاق إيران صواريخ باليستية على سفينتين تابعتين للبحرية الأميركية.وأضافت القيادة المركزية أنه لم يُصب أي من أفراد القوات الأميركية.