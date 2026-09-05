أكثر من ستين قتيلا السبت في اشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين

قتل أكثر من ستين شخصا في اليمن السبت بينهم مدنيون في اشتباكات بين القوات الحكومية والحوثيين المدعومين من إيران، بحسب ما أفادت مصادر طبية وعسكرية وكالة فرانس برس.واندلعت المعارك في اليمن وهي الأعنف منذ سنوات، مع شنّ الحوثيين منذ الخميس هجوما بريا تزامن مع قصف بالصواريخ والطائرات المسيّرة لمناطق ساحلية مطلة على البحر الأحمر وفي محيط تعز، محاولين التقدم نحو مناطق متاخمة لمضيق باب المندب الاستراتيجي، تسيطر عليها الحكومة المدعومة من السعودية.وقالت ثلاثة مصادر عسكرية حكومية يمنية لفرانس برس: "قتل 26 جنديا في صفوف القوات الحكومية خلال التصدي لهجمات الحوثيين في جبهات مقبنة وجبل حبشي والبرح في غرب تعز في الساعات الماضية"، بينما أفادت مصادر طبية وعسكرية مقربة من الحوثيين المدعومين من طهران بمقتل 31 مقاتلا في صفوفهم.كذلك، أفاد مصدر طبي في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة بأن هجوما صاروخيا أسفر عن مقتل ستة مدنيين كانوا يستقلون حافلة.واتهم مسؤول حكومي الحوثيين باستهداف الحافلة التي كانت تسير على طريق بين تعز وعدن، مقر الحكومة المعترف بها دوليا.وكانت الحكومة اليمنية، المدعومة من تحالف عسكري تقوده السعودية، حذّرت في آب من أن الحوثيين يخططون للسيطرة على ساحل باب المندب، ما قد يهدد ممرا ملاحيا حيويا آخر بعد إغلاق طهران مضيق هرمز عقب الضربات الأميركية على الجمهورية الإسلامية التي أدت إلى اندلاع حرب الشرق الأوسط.وأفاد مسؤول عسكري فرانس برس السبت بأن غارات جوية استهدفت مواقع سيطر عليها الحوثيون مؤخرا في غرب تعز.وقال: "استهدفت ثلاث غارات سعودية مواقع سيطر عليها الحوثيون مؤخرا في غرب تعز".