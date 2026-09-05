الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
موريكس دور
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أكثر من ستين قتيلا السبت في اشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين

أخبار دولية
2026-09-05 | 10:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أكثر من ستين قتيلا السبت في اشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
أكثر من ستين قتيلا السبت في اشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين

قتل أكثر من ستين شخصا في اليمن السبت بينهم مدنيون في اشتباكات بين القوات الحكومية والحوثيين المدعومين من إيران، بحسب ما أفادت مصادر طبية وعسكرية وكالة فرانس برس.
     
واندلعت المعارك في اليمن وهي الأعنف منذ سنوات، مع شنّ الحوثيين منذ الخميس هجوما بريا تزامن مع قصف بالصواريخ والطائرات المسيّرة لمناطق ساحلية مطلة على البحر الأحمر وفي محيط تعز، محاولين التقدم نحو مناطق متاخمة لمضيق باب المندب الاستراتيجي، تسيطر عليها الحكومة المدعومة من السعودية.
     
وقالت ثلاثة مصادر عسكرية حكومية يمنية لفرانس برس: "قتل 26 جنديا في صفوف القوات الحكومية خلال التصدي لهجمات الحوثيين في جبهات مقبنة وجبل حبشي والبرح في غرب تعز في الساعات الماضية"، بينما أفادت مصادر طبية وعسكرية مقربة من الحوثيين المدعومين من طهران بمقتل 31 مقاتلا في صفوفهم.
     
كذلك، أفاد مصدر طبي في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة بأن هجوما صاروخيا أسفر عن مقتل ستة مدنيين كانوا يستقلون حافلة.
     
واتهم مسؤول حكومي الحوثيين باستهداف الحافلة التي كانت تسير على طريق بين تعز وعدن، مقر الحكومة المعترف بها دوليا.
     
وكانت الحكومة اليمنية، المدعومة من تحالف عسكري تقوده السعودية، حذّرت في آب من أن الحوثيين يخططون للسيطرة على ساحل باب المندب، ما قد يهدد ممرا ملاحيا حيويا آخر بعد إغلاق طهران مضيق هرمز عقب الضربات الأميركية على الجمهورية الإسلامية التي أدت إلى اندلاع حرب الشرق الأوسط.
     
وأفاد مسؤول عسكري فرانس برس السبت بأن غارات جوية استهدفت مواقع سيطر عليها الحوثيون مؤخرا في غرب تعز.
     
وقال: "استهدفت ثلاث غارات سعودية مواقع سيطر عليها الحوثيون مؤخرا في غرب تعز".
 

أخبار دولية

قتيلا

السبت

اشتباكات

القوات

الحكومية

اليمنية

والحوثيين

LBCI التالي
أميركا والصين تستعدان لعقد محادثات حول سلامة الذكاء الاصطناعي في أيلول
القيادة المركزية الأميركية: استهدفنا 3 ناقلات نفط خام إيرانية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
06:53

مصادر عسكرية وطبية لفرانس برس: أكثر من ستين قتيلا السبت في اشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين

LBCI
أخبار دولية
2026-09-04

أكثر من 80 قتيلا في اشتباكات بين القوات الحكومية والحوثيين في اليمن منذ الخميس

LBCI
أخبار دولية
06:54

اشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين... وسقوط قتلى

LBCI
آخر الأخبار
2026-08-09

المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية: اشتباكات في تعز بين القوات الحكومية والحوثيين بمختلف أنواع الأسلحة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
11:15

أميركا والصين تستعدان لعقد محادثات حول سلامة الذكاء الاصطناعي في أيلول

LBCI
أخبار دولية
09:58

القيادة المركزية الأميركية: استهدفنا 3 ناقلات نفط خام إيرانية

LBCI
أخبار دولية
09:01

الأرجنتين تفتح تحقيقات بشأن مشاريع نفطية قرب جزر فوكلاند

LBCI
أخبار دولية
08:55

السفير الأميركي يحمّل إسرائيل "مسؤولية" حماية الفلسطينيين في الضفة الغربية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-01-03

رئيس الشرطة الفيدرالية البرازيلية: فنزويلا أغلقت حدودها مع البرازيل

LBCI
أخبار لبنان
2026-07-19

انهيار قسم من مبنى في منطقة بئر العبد واقتصار الاضرار على الماديات

LBCI
آخر الأخبار
00:32

احصاءات غرفة التحكم المروري: ٤ قتلى و١٤ جريحا في ١٤ حادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

LBCI
أخبار لبنان
2026-08-07

وزيرة الشؤون من الضاحية تعلن إطلاق المرحلة التجريبية لبرنامج بدل الإيجار النقدي للمتضررين من الحرب

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
10:26

ملكة جمال لبنان بيرلا حرب تحجز مكانًا لها ضمن قائمة الـTop 10 عن قارّتَي آسيا وأوقيانيا و بين أفضل 40 متسابقة عالميًا في مسابقة ملكة جمال العالم (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
09:43

بيرلا حرب على مسرح ملكة جمال العالم… شاهدوا أول إطلالة لممثلة لبنان في النسخة الـ73 من المسابقة (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:00

نصار جال في مركز إجراء مباريات الدخول إلى معهد القضاء: خطوة تندرج في سياق عملية تجديد القضاء وإصلاحه

LBCI
عالم الطبخ
06:19

شاورما الدجاج والثوم… نكهة شرقية مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
06:05

السفير الأميركي يحذر من "عواقب وخيمة" لعنف المستوطنين في الضفة الغربية: إسرائيل لا تخطط لتهجير قسري للفلسطينيين من غزة

LBCI
أخبار دولية
00:32

ترامب: الحرب مع إيران هي أمر بسيط بالنسبة إلى الولايات المتحدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

لبنان تبلغ من سوريا فتح معبر العبودية في ٩ الجاري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

إسرائيل تُفرج عن ثلاثة لبنانيين وسوريَّين بعد أن اختطفتهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

إسرائيل تبحث عن رفات يهودٍ في لبنان..من هم؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
00:59

الأمم المتحدة تعدل خريطة العالم لتصبح أكثر واقعية

LBCI
أمن وقضاء
06:11

سرق مبلغًا ماليًا من مكان عمله وفرّ... وشعبة المعلومات تكشف مكان اختبائه وتوقفه

LBCI
موضة وجمال
09:13

بالكريستال الذهبي والفضي… بيرلا حرب تخطف الأنظار على مسرح ملكة جمال العالم: "أشعر أنني فزت"

LBCI
أمن وقضاء
06:45

إليكم الحصيلة النهائية للغارات الإسرائيلية أمس...

LBCI
اقتصاد
04:47

رابطة موظفي الإدارة العامة: تعطيل قسري يوم الجمعة من كل أسبوع... وإضراب يوم إضافي أسبوعيًا

LBCI
فنّ
13:36

وائل كفوري يكشف موعد طرح أغنيته الجديدة "قربت الشتوية"

LBCI
آخر الأخبار
09:43

بيرلا حرب على مسرح ملكة جمال العالم… شاهدوا أول إطلالة لممثلة لبنان في النسخة الـ73 من المسابقة (فيديو)

LBCI
موضة وجمال
10:34

إنجاز لبناني في ملكة جمال العالم… بيرلا حرب بين أفضل 40 متسابقة عالميًا وتتأهل ضمن Top 10 آسيا وأوقيانوسيا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More