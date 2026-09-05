الحرس الثوري يعلن استهداف ناقلات نفط وسفن مرتبطة بواشنطن ردا على الضربات الأميركية

أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف ثلاث ناقلات نفط وثلاث سفن مرتبطة بالولايات المتحدة، ردا على مهاجمة الجيش الأميركي ثلاث ناقلات عائدة لطهران.



وجاء في بيان للحرس: "هذا الصباح، هاجم الجيش الأميركي الإرهابي... ثلاث ناقلات نفط تابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ملحقا (بها) أضرارا. بعد ذلك، قامت القوات البحرية للحرس الثوري... باستهداف ثلاث ناقلات نفط تبحر في المسار غير المصرّح به (من قبل طهران) في مضيق هرمز، وثلاث سفن مرتبطة بالولايات المتحدة القاتلة للأطفال، في مناطق أخرى".