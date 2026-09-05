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العراق يرفع طاقته التصديرية إلى أكثر من 3 ملايين برميل يوميا

نقلت وسائل إعلام رسمية عراقية عن وزير النفط قوله إن العراق رفع طاقته التصديرية للنفط إلى أكثر من ثلاثة ملايين برميل يوميا.

