الكرملين: المبعوثان الأميركيان عرضا على بوتين "أفكارا عدة" لإنهاء حرب أوكرانيا

كشف الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثات "صريحة للغاية" مع المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بشأن وقف الحرب في أوكرانيا، حيث طرح الجانب الأميركي أفكارا عدة لإنهاء النزاع.



وقال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، للصحافيين، إن "المبعوثين الأميركيين أعدا لهذه الزيارة بشكل واف". أضاف "لم يعربا فقط عن اهتمامهما التقليدي بإنهاء الأعمال العدائية بسرعة، بل عرضا أيضا عددا من الأفكار حول السبل المحتملة للتوصل إلى تسوية".