الحرس الثوري الإيراني يعلن أنه استهدف زورقا أميركيا مسيرا

أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف زورقا بحريا أميركيا مسيرا كان يحاول دخول مضيق هرمز، بعد ساعات من تبادل الضربات بين طهران وواشنطن.



وقال الحرس الثوري في بيان بثه التلفزيون الإيراني إن "القوات البحرية الباسلة التابعة للحرس الثوري الإسلامي، استهدفت زورقا بحريا عسكريا أميركيا (زورق يدار عن بُعد) كان يحاول دخول المنطقة المحمية في مضيق هرمز".