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البيت الأبيض: المبعوثان الأميركيان ناقشا مع بوتين "خططا جوهرية" بشأن أوكرانيا
أخبار دولية
2026-09-06 | 00:24
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البيت الأبيض: المبعوثان الأميركيان ناقشا مع بوتين "خططا جوهرية" بشأن أوكرانيا
أعلن البيت الأبيض أن المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر ناقشا خلال اجتماعهما مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت، "خططا جوهرية" لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
وكشف مسؤول في البيت الأبيض لوكالة فرانس برس أن ويتكوف وكوشنر "ناقشا خططا جوهرية تتعلق بالخطوات المقبلة التي سيتم الإعلان عنها في الأسابيع المقبلة، وهما يتطلعان إلى عقد اجتماعات مثمرة بالقدر نفسه غدا في أوكرانيا".
أخبار دولية
البيت الأبيض
ستيف ويتكوف
جاريد كوشنر
بوتين
أوكرانيا
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