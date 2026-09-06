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ثوران بركان أناك كراكاتاو يعطل الطيران والدراسة والصيد في إندونيسيا

أخبار دولية
2026-09-06 | 01:01
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ثوران بركان أناك كراكاتاو يعطل الطيران والدراسة والصيد في إندونيسيا
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ثوران بركان أناك كراكاتاو يعطل الطيران والدراسة والصيد في إندونيسيا

تسبب ثوران بركان أناك كراكاتاو بإندونيسيا في تعليق مئات الرحلات الجوية في مطار جاكرتا الرئيسي اليوم الأحد، بعدما توقفت بعض الأنشطة المدرسية ورحلات صيد.

وكتب مطار سوكارنو-هاتا الدولي في منشور على إنستغرام أنه علّق الرحلات الجوية حتى الساعة 9:30 صباحا (02:30 بتوقيت غرينتش) بسبب الرماد البركاني.

وقالت وزارة النقل الإندونيسية إن هذا التعليق، الذي يمثل تمديدا لتوقف كان مقررا حتى الساعة 5:30 صباحا، أثر على 209 رحلات من بينها رحلات دولية عدة.

وأفادت الوزارة في بيان، بأن أناك كراكاتاو بدأ الثوران في وقت متأخر يوم الجمعة، وأن الرماد البركاني رُصد في المطار في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية (بي.إم.كيه.جي) على موقعها الإلكتروني إن الرماد رُصد على ارتفاع يصل إلى 6000 متر في الجانب الواقع بجاوة من البركان، بينما بلغ ارتفاع عمود الرماد نحو 15 ألف متر في الجانب الواقع بسومطرة وبعض مناطق إقليم بانتن في جاوة.

وذكرت وسيلة الإعلام المحلية "كومباس" أن مدارس عدة ألغت أنشطتها أمس السبت، مع معاناة الطلاب والسكان من تهيج في العينين بسبب الرماد، فيما ألغى صيادون رحلات صيدهم بسبب الثوران.

وأوضحت وكالة تخفيف آثار الكوارث أمس السبت أنه لا يوجد خطر وشيك من وقوع موجات تسونامي ناجمة عن البركان.

أخبار دولية

ثوران

بركان

إندونيسيا

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