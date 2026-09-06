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"أبراهام لينكولن" تغادر تايلاند بعد انتهاء إجازة طاقمها

أخبار دولية
2026-09-06 | 04:02
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&quot;أبراهام لينكولن&quot; تغادر تايلاند بعد انتهاء إجازة طاقمها
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"أبراهام لينكولن" تغادر تايلاند بعد انتهاء إجازة طاقمها

غادرت حاملة الطائرات الأميركية "أبراهام لينكولن" ميناء لايم تشابانغ التايلندي، حيث كان طاقمها يقضي منذ الأربعاء أول إجازة له بعد 286 يوما في عرض البحر، وهي فترة طويلة جدا تخللها جدل حول ظروف العيش على متن الحاملة. 
     
وأمضى طاقم السفينة البالغ عدده خمسة آلاف، والذين شاركوا في الحرب في الشرق الأوسط، إجازة امتدت على خمسة أيام في منتجع باتايا الساحلي في جنوب بانكوك، قبل أن تبحر الحاملة الأحد في نحو الساعة 11,00 (4,00 غ)  عائدة إلى سان دييغو في ولاية كاليفورنيا، طبقا لما أفاد به مراسلو وكالة فرانس برس. 
     
وفي فترة تشهد موسما سياحيا ضعيفا جدا، اعتُبر وصول الآلاف من أفراد الطاقم مكسبا كبيرا لأصحاب الأعمال التجارية في باتايا، المدينة المعروفة بشواطئها وحياتها الليلية.
     
وقبل وصول حاملة الطائرات، شنت السلطات حملة قمع واسعة النطاق ضد مروجي الدعارة في المدينة، نافية أن تكون مرتبطة بإجازة الجنود.
     
ولم يُسجل أي حادث خطير خلال فترة إقامة الطاقم، إذ قال رئيس شرطة باتايا أنيك سراثونغيو لفرانس برس إن "كل شيء سار على ما يرام"، مشيرا إلى أنه لم يتم اعتقال أي شخص طوال الأيام الخمسة، باستثناء بحارَين أُعيدا إلى متن الحاملة بسبب شجار اندلع بينهما الخميس تحت تأثير الكحول.  
     
والشهر الماضي، طالب مشرعون ديموقراطيون بفتح تحقيق حول ظروف العيش على متن "أبراهام لينكولن"، عقب تقارير تحدثت عن نقص في الغذاء ومشاكل في الصرف الصحي، فضلا عن تدهور الأوضاع النفسية لأفراد من الطاقم ومحاولة بعضهم الانتحار.
     
وقلل الرئيس الأميركي دونالد ترامب من هذه الانتقادات، والتي تندرج في إطار معارضة أوسع لحربه المستمرة على إيران. ومع ذلك، انتقلت حاملة الطائرات "جورج واشنطن" إلى الشرق الأوسط، بعدما كانت متمركزة في اليابان، لتحل مكان "أبراهام لينكولن".  
     
وأكد رئيس بلدية المدينة بوراماسي نغامبيتشيس الأحد أنه خلال إقامتهم في باتايا، أنفق الجنود الأميركيون ما يقرب من 100 مليون بات (2.6 مليون يورو).
     
وأمضى العديد من البحارة وقتهم على الساحل التايلاندي في التسوق وزيارة المواقع السياحية، بحسب نغامبيتشيس الذي قال: "هذا يعكس مدى اشتياقهم لعائلاتهم ورغبتهم في شراء بعض الهدايا التذكارية لهم".

أخبار دولية

حاملة الطائرات الأميركية

أبراهام لينكولن

تايلاند

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