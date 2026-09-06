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قاليباف: أي هجوم على مصالح إيران وأمنها سيُقابل برد أسرع وأشد وأكثر إيلاما
أخبار دولية
2026-09-06 | 05:50
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قاليباف: أي هجوم على مصالح إيران وأمنها سيُقابل برد أسرع وأشد وأكثر إيلاما
أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، بعد يوم من قصف الولايات المتحدة لناقلات نفط إيرانية عدة في الخليج، أن على الولايات المتحدة أن تدرك "قبل فوات الأوان" أن قواعد اللعبة في الحرب ضد إيران قد تغيرت.
وقال في خطاب نشره على قناته في تطبيق تيليغرام: "من الآن فصاعدا، أي هجوم على مصالح إيران وأمنها سيُقابل برد أسرع وأشد وأكثر إيلاما".
أخبار دولية
محمد باقر قاليباف
إيران
الولايات المتحدة
هجوم
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