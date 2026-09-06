مصادر عسكرية: أكثر من 140 قتيلا في الاشتباكات بين القوات اليمنية والحوثيين منذ السبت

أسفرت الاشتباكات في اليمن بين القوات الحكومية المدعومة من تحالف عسكري تقوده السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، عن مقتل أكثر من 140 عنصرا بين ظهر السبت وحتى صباح الأحد، وفق ما أفادت مصادر من الجانبين.



وأفاد مصدران عسكريان من القوات الحكومية وكالة فرانس برس بأن 84 من عناصرها قتلوا خلال هذه المعارك. من جهتها، أفادت أربعة مصادر من جهة الحوثيين بمقتل 57 منهم خلال الفترة ذاتها.

واندلعت المعارك، وهي الأعنف منذ سنوات، مع شنّ الحوثيين هجوما بريا تزامن مع قصف بالصواريخ والمسيّرات لمناطق ساحلية مطلة على البحر الأحمر وفي محيط تعز، محاولين التقدم نحو مناطق متاخمة لمضيق باب المندب تسيطر عليها الحكومة.