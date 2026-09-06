مقتل 25 شخصا في حادث سير في الرأس الأخضر

قتل 25 شخصا على الأقل، معظمهم من الأطفال والمراهقين، إثر تدهور حافلة من منحدر في جزيرة فوغو بالرأس الأخضر، بحسب ما أكده مسؤول محلي.



وأفاد ممثل إدارة الحماية المدنية في بلدية ساو فيليبي خوسيه كانوتو في بيان صحفي اطلعت عليه وكالة فرانس برس بإصابة ثمانية أشخاص آخرين، بعضهم في حالة حرجة.

وتُعد الحوادث بهذا الحجم نادرة في البلاد المعروفة بطرقاتها الجيدة إجمالا. ويقع الأرخبيل في غرب إفريقيا في قلب المحيط الأطلسي قبالة شواطئ السنغال، ويبلغ عدد سكانه نحو 550 ألف نسمة.

وأشارت الإذاعة الرسمية (Radio de Cabo Verde) إلى أنه سيتم دفن جميع الضحايا اليوم.

وكانت الحافلة تقل 32 شخصا في طريق عودتهم إلى ساو فيليبي عقب جولة، قبل أن تنحرف عن الطريق وتسقط في جرف يبلغ عمقه نحو 30 مترا في منطقة صخرية لينتهي الأمر بها في واد يصعب الوصول إليه، وفقا للسلطات المحلية.

وبحسب أحد الشهود العيان، نجم الحادث غن انفجار أحد الإطارات.