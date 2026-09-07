مقتل 10 أشخاص جراء انفجار ألعاب نارية خلال احتفال ديني في المكسيك

أدى انفجار ألعاب نارية مخزنة داخل مبنى ملحق بكنيسة خلال احتفال ديني في المكسيك إلى مقتل 10 أشخاص على الأقل، وفق ما أفاد مسؤولون الأحد.



وذكرت الحكومة المحلية أن أكثر من 60 شخصا أصيبوا في الحادث الذي وقع مساء السبت في بلدة سانتا ماريا كانشيسدا بوسط المكسيك.



وأظهرت مقاطع فيديو بثتها وسائل إعلام أن الانفجار الضخم وقع بينما كان الناس يتجمهرون أمام الكنيسة للاحتفال وأداء طقس يتضمن إحراق مجسم لثور مصنوع من القش، ثم حمله والتجول به في أنحاء البلدة.



كما أظهرت اللقطات أن الانفجار أدى إلى انهيار جدران مبان مجاورة واشتعال حريق في ساحة البلدة، ما دفع الناس للفرار وسط حالة من الذعر.



وأفادت تقارير إخبارية بأن بعض الأشخاص حوصروا تحت أنقاض المباني المنهارة.