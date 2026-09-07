تراجع حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى أدنى مستوى منذ أيار

أظهرت بيانات شحن أن متوسط عدد سفن السلع الأولية التي عبرت مضيق هرمز بلغ 10 سفن يوميا خلال الأيام العشرة الماضية وهو أدنى مستوى منذ أيار، وذلك عقب ضربات أميركية وإيرانية استهدفت ناقلات.وأشارت بيانات صادرة عن شركة كبلر إلى أن المتوسط المتحرك لعشرة أيام بلغ 10 سفن يوم الأحد مقارنة بأكثر من 15 سفينة يوم الجمعة ونحو 13 سفينة يوم السبت.