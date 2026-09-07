إيران: سنرد إذا اتخذت وكالة الطاقة الذرية قرارا ضدنا

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحفي، أن بلاده سترد إذا تبنت الهيئة النووية التابعة للأمم المتحدة قرارا ضدها.



وأشار الى أنه من "غير المنطقي" أن تسعى دول أوروبية إلى استصدار قرار من الأمم المتحدة ضد إيران بالنظر إلى أن الحرب مع الولايات المتحدة جعلت الوصول إلى المنشآت النووية أمرا صعبا.