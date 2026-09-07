وكالة: كوريا الشمالية وروسيا تدشنان أول جسر مشترك لعبور المركبات

أعلنت وكالة أنباء تاس الروسية الرسمية أن كوريا الشمالية وروسيا دشنتا اليوم الاثنين أول جسر بري لعبور المركبات يربط بينهما، وهو جسر يمتد فوق نهر تومين ووصفه الجانبان بأنه علامة فارقة في شراكتهما الاستراتيجية.



ويقع الجسر بالقرب من (جسر الصداقة) الحالي، وهو جسر للسكك الحديدية تم افتتاحه في عام 1959 بعد الحرب الكورية. وتوجد بالفعل خطوط جوية وخطوط سكك حديدية مباشرة بين موسكو وبيونج يانج.



وقال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين إن الجسر من شأنه أن يحفز التنمية بين البلدين في مختلف المجالات بما في ذلك السياحة ويخلق فرص عمل جديدة.



ونقلت تاس عن ميشوستين قوله خلال مراسم افتتاح الجسر عبر اتصال بالفيديو "أنا مقتنع بأن توسيع البنية التحتية للنقل عبر الحدود سيوفر دفعة قوية لمواصلة تطوير التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي والثقافي".



بدأ بناء الجسر الجديد، الذي ظل قيد المناقشة لسنوات، في أبريل نيسان من العام الماضي بعد الاتفاق على إنشائه خلال زيارة قام بها الرئيس فلاديمير بوتين إلى كوريا الشمالية في عام 2024.



وتعززت العلاقات بين البلدين منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022، ونشرت بيونج يانج آلاف الجنود بمنطقة كورسك الروسية للمساعدة في صد توغل أوكراني هناك عام 2024.