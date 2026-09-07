إسرائيل تهدد بشن "حرب شاملة" على السلطة الفلسطينية في حال وقوع هجمات مثل هجوم 7 أكتوبر على المستوطنات

هددت إسرائيل بشنّ "حرب شاملة" ضد السلطة الفلسطينية في حال أقدمت على التحضير لهجوم ضد القوات الإسرائيلية أو المستوطنات، على غرار الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.



وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان: "إذا حدث تغيير في التوجه، وبدأت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية والهيئات المرتبطة بها بشن هجوم "إرهابي" على غرار هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر ضد قوات الجيش الإسرائيلي والمستوطنات اليهودية، أو إذا تأكدنا بشكل قاطع من أنها على وشك تنفيذ مثل هذا الهجوم، فقد وجّه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأنا الجيش الإسرائيلي بالاستعداد لشن حرب شاملة ضد القيادة العليا للسلطة وأجهزتها والهيئات المرتبطة بها".