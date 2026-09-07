"البديل من أجل ألمانيا" يعتبر ميرتس "عبئا كبيرا" على البلد

أعلن حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف أن فوزه الساحق في انتخابات مقاطعة ساكسونيا أنهالت الأحد يظهر أن المستشار فريدريش ميرتس أصبح "عبئا كبيرا" على البلد.



وقالت الرئيسة المشاركة للحزب أليس فايدل، بعد الفوز الكاسح لحزبها في هذه الانتخابات المحلية: "لم يسبق لأي مستشار أن كان متدني الشعبية مثل فريدريش ميرتس، الذي أصبح عبئا كبيرا على التنمية المزدهرة لألمانيا"، مضيفة أن "انتخابات ساكسونيا أنهالت أظهرت أن الشعب يتوقع تغييرا في السياسة".