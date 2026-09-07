ويتكوف يتحدث عن "تقدم جوهري" في المفاوضات بعد زيارة الوفد الأميركي روسيا وأوكرانيا

أشاد المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف بالمحادثات التي أجريت خلال نهاية الأسبوع في موسكو وكييف، مشيرا إلى أنها قد تفضي إلى تحديد موعد لمحادثات سلام ثلاثية جديدة.وقال ويتكوف، في منشور على منصة "إكس": "تقدم جوهري تحقق، بما في ذلك إحراز تقدم نحو تحديد موعد لمحادثات ثلاثية إضافية".ويتولى ويتكوف، إلى جانب جاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب، التفاوض باسم الجانب الأميركي.