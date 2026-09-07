روسيا تعلن إغلاق القنصلية الألمانية في سان بطرسبورغ

أعلنت روسيا الاثنين إغلاق القنصلية الألمانية في سان بطرسبورغ، في أحدث إجراء ردا على قرار برلين إغلاق القنصلية الروسية في بون والمركز الثقافي الروسي في برلين، إثر العثور على طائرة مسيرة مفخخة في مطار لايبزيغ.



وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان "يسحب الجانب الروسي موافقته على استمرار عمل القنصلية العامة الألمانية في سان بطرسبورغ، والتي يجب أن توقف أنشطتها في موعد أقصاه 18 أيلول"، مطالبة موظفي القنصلية بالمغادرة خلال المهلة نفسها.



أما موظفي معهد "غوته" الألماني، فيتعين عليهم مغادرة روسيا في موعد أقصاه 13 أيلول، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الإثنين.



واتهمت الوزارة "السلطات الألمانية بالتسبب مرة أخرى في التصعيد في العلاقات الثنائية".



وكانت روسيا قد أعلنت الأسبوع الماضي نيتها إغلاق مراكز ثقافية ألمانية على أراضيها، كما استدعت الأربعاء القائم بالأعمال الألماني في موسكو، منددة بـ"الأفعال والتصريحات المعادية لروسيا الصادرة عن السلطات الألمانية".