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غروسي: عودة طهران إلى التعاون في الملف النووي سينعكس عليها إيجابا
أخبار دولية
2026-09-07 | 14:20
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غروسي: عودة طهران إلى التعاون في الملف النووي سينعكس عليها إيجابا
اعتبر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي أن السماح لمفتشي الوكالة بالوصول إلى المنشآت النووية الرئيسية في إيران سيكون له "نتائج إيجابية" على الجمهورية الإسلامية، في وقت تدفع بعض الدول باتجاه إحالة الملف النووي الإيراني على مجلس الأمن الدولي.
وأوضح غروسي، خلال مؤتمر صحافي عقب افتتاح الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة، أن "الطريق الأفضل والأقصر للوصول إلى نتيجة إيجابية هو أن تتواصل إيران معنا".
وأعدت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا مشروع قرار يهدف إلى إحالة إيران على مجلس الأمن بحجة عدم الوفاء بالتزاماتها في ما يتعلق بالإبلاغ عن نشاطها النووي. ومن المتوقع أن يطرح المشروع للتصويت هذا الأسبوع.
ويطالب مشروع القرار الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس غروسي بـ"تقديم القرار إلى جميع أعضاء الوكالة ومجلس الأمن والجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة".
وردا على سؤال عما إذا كانت إحالة طهران على مجلس الأمن تعد خيارا مناسبا، قال غروسي: "عملي مع طهران سيستمر بغض النظر عن هذا القرار".
وأضاف: "إذا انخرطت إيران معنا في حوار جاد، وإذا منحتنا الحق بالوصول إلى المنشآت... أضمن لكم أن ذلك سيؤدي إلى ننتائج إيجابية".
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