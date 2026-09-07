الحوثيون يتهمون السعودية باستهداف محافطات يمنية بغارات جوية وصواريخ كروز

اتهم المتمردون اليمنيون الحوثيون الاثنين السعودية باستهداف محافظات الجوف والبيضاء ومأرب وتعز في اليمن بعدد من الغارات الجوية وصواريخ كروز، في ظل تصاعد الاشتباكات بينهم وبين القوات الحكومية المدعومة من تحالف عسكري تقوده المملكة.



وتصاعدت المعارك في اليمن وهي الأعنف منذ سنوات، مع شنّ الحوثيين المدعومين من إيران منذ الخميس هجوما بريا تزامن مع قصف بالصواريخ والطائرات المسيّرة لمناطق ساحلية مطلة على البحر الأحمر وفي محيط تعز، محاولين التقدم نحو مناطق متاخمة لمضيق باب المندب الاستراتيجي، تسيطر عليها الحكومة المدعومة من السعودية.



وأفادت وكالة سبأ التابعة للحوثيين باستهداف الطيران السعودي للإصلاحية المركزية في محافظة الجوف، ومقتل سبعة أشخاص "بينهم طفل زائر".



كذلك أفادت الوكالة بإصابة "سبعة آخرين بينهم امرأة زائرة".



وأظهر مقطع فيديو نشره الحوثيون لما وصفوه بأنه أضرار لحقت بالإصلاحية الواقعة في محافظة الجوف، تصاعد الدخان من موقع الانفجار وعناصر إغاثة يجرون عمليات بحث بين الأنقاض.



وأظهرت لقطات أخرى نشرها إعلام الحوثيين ما قالوا إنها مشاهد للحظة استهداف المتمردين "لشاحنات أسلحة قادمة من السعودية في معسكر الوديعة" في محافظة حضرموت.