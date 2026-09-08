الحوثيون يتبنون هجمات على السعودية بـ"عشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة"

أعلن الحوثيون اليمنيون المدعومون من إيران الثلاثاء أنهم استهدفوا منشآت اقتصادية وعسكرية في جنوب غرب السعودية بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة ردا على شن المملكة غارات جوية في اليمن وسط تصاعد المعارك.



وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع "نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية وواسعة، استهدفت شركة أرامكو في أبها ونجران والمدينة الاقتصادية وأرامكو جيزان، وقاعدة خميس مشيط الجوية بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة"، لافتا إلى أن الضربات جاءت ردا على شن الرياض "121 غارة جوية" في اليمن خلال الأيام الثلاثة الماضية.