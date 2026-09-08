إندونيسيا تعيد فتح 5 مطارات أغلقت بسبب رماد بركان أناك كراكاتو

أعلن وزير النقل دودي بورواغاندي في بيان اليوم الثلاثاء أن إندونيسيا أعادت فتح المطار الرئيسي في جاكرتا وأربعة مطارات أخرى بعد إغلاقها بسبب تساقط الرماد البركاني من جبل أناك كراكاتو.